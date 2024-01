Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Viele Unfälle in Zusammenhang mit Glatteis in allen vier Landkreisen zu verzeichnen

Lkr. Konstanz, Lkr. Tuttlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Lkr. Rottweil (ots)

Erhebliche Verkehrsprobleme und etliche Unfälle hat das Glatteis in den vier Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis und Rottweil verursacht, welches in der Nacht zum Dienstag, durch Regen und überfrierende Nässe, überraschend eingesetzt hat. Mit 16 Verkehrsunfällen in Konstanz und 12 in Rottweil lagen diese Landkreise unter denen von Tuttlingen mit 26 verunfallten Fahrzeugen und 27 gezählten Unfällen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Nach ersten Angaben der Polizei gingen die Unfälle in den meisten Fällen glimpflich aus, schwerstverletzte Personen gab es keine. Angaben zu Sachschäden könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell