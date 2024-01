POL-KN: Laufender Polizeieinsatz in Unterkirnach - 3. Nachtragsmeldung: Erkenntnisse zum Betroffenen

Fluorn-Winzeln (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.45 Uhr, ist es auf dem Hexenball der Narrenzunft Winzeln im Festzelt in der Obere Lehrstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein 33-jähriger mutmaßlicher Täter griff einen 26 Jahre alten Mann aus bislang nicht bekannten Gründen an. Ein 25-jähriger Mann, der hierbei schlichten wollte, wurde ...

