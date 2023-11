Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Eisenach (ots)

Am 05. Oktober, gegen 10.30 Uhr, kam es durch einen bis dahin unbekannten Fahrzeugführer eines grauen Mercedes zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Mann nutzte die Einsatzfahrt eines Rettungswagens augenscheinlich für sein persönliches, schnelleres Vorankommen.

Hierzu fuhr er zunächst vor dem Rettungswagen, welcher mittels Sondersignal auf der B84 von Marksuhl in Richtung Eisenach unterwegs war, anstatt diesen passieren zu lassen. Der Fahrer des Mercedes überholte mehrfach andere Verkehrsteilnehmer, welche dem Rettungswagen Platz machten. Hierbei kam es teilweise zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer.

In der weiteren Folge wurde der Fahrzeugführer selbst durch den Rettungswagen überholt und fuhr anschließend in gleicher Weise, offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit, hinter dem Rettungswagen her. Auch hierbei kam es zu weiteren gefährlichen Situationen.

Der 63-jährige Fahrzeugführer konnte in der weiteren Folge durch Beamte der PI Eisenach festgestellt und kontrolliert werden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Zeugen und Gefährdete des Sachverhaltes werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0260181/2023) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell