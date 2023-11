Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Ilmenau (ots)

Am 30. Oktober, gegen 10.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schleusinger Allee/ Waldstraße. Eine 33-jährige Rollstuhlfahrerin überquerte die Fahrbahn an einer dort befindlichen Ampelanlage bei Lichtzeichen Grün, während eine unbekannte Fahrzeugführerin eines roten Pkw von der Waldstraße in die Schleusinger Allee einbog. Offenbar übersah die Unbekannte die 33-Jährige und touchierte mit ihrem Fahrzeug den Rollstuhl, dieser kam ins Straucheln, wurde beschädigt und die Rollstuhlfahrerin leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur unbekannten Fahrzeugführerin, deren Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0283313/2023) entgegen. (jd)

