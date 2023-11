LPI-GTH: Diebstahl aus Keller- Zeugensuche

Gotha (ots) - Heute Morgen kam es gegen 08.00 Uhr an der Bürgeraue zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-Jähriger wollte mit seinem VW Transporter von der Großen Fahnenstraße aus nach links in die Bertha-von-Stuttner Straße einfahren. Dabei übersah er offenbar eine von links kommende bevorrechtigte 38 Jahre alte Ford-Fahrerin und kollidierte mit ihr. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro. (ah) ...

