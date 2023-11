POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bernkastel-Kues/ Wehlen (ots) - Am Donnerstag, den 02.11.2023, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich auf einem befestigten Wirtschaftsweg, zwischen Wehlen und dem Kueser Plateu, ein Verkehrunfall zwischen zwei PKW. Dabei kam ein PKW von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinab. Der Fahrer des anderen unfallbeteiligten PKW hielt zwar an der Unfallstelle an und trat mit der anderen Unfallbeteiligten in Kontakt. Jedoch sind die Daten des Fahrers nicht bekannt. Die ...

mehr