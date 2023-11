POL-PDWIL: Fischwilderei

Wittlich (ots) - Im Zeitraum vom 28.10.2023, 12:00 Uhr bis 01.11.2023, 17:30 Uhr wurde ein am Straßenrand geparkter PKW in der Straße "Zum Wenigenberg" in Wittlich-Lüxem durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich, unter 06571/9260, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: ...

mehr