Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/ Lkr. Rottweil) Auseinandersetzung im Festzelt (21.01.2024)

Fluorn-Winzeln (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.45 Uhr, ist es auf dem Hexenball der Narrenzunft Winzeln im Festzelt in der Obere Lehrstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein 33-jähriger mutmaßlicher Täter griff einen 26 Jahre alten Mann aus bislang nicht bekannten Gründen an. Ein 25-jähriger Mann, der hierbei schlichten wollte, wurde dabei von dem Angreifer mit einem Messer verletzt. Der Sicherheitsdienst begleitete die Beteiligten aus dem Zelt. Dort kam es dann in der Folge zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Angreifer in einem Auto, konnte aber kurze Zeit später von den Beamten kurz nach Bochingen kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Das Polizeirevier Oberndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell