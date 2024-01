Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Feuerwehreinsatz in der Bürkstraße

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen starker Rauchentwicklung aus einem Backofen ist es am Montag, gegen 11.15 Uhr, an einem Gebäude in der Bürkstraße Ecke Gartenstraße gekommen. Der aus dem Backofen aufsteigende Rauch hatte einen Brandmelder ausgelöst. Zu einem Brand war es jedoch nicht gekommen. Die Feuerwehr Schwenningen fuhr mit drei Fahrzeugen und 20 Mann zum gemeldeten Brandort. Vorsorglich rückte auch das DRK aus, musste jedoch nicht tätig werden.

