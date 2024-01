Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auseinandersetzung am Rande eines Jugendfußballturniers (21.01.2024)

Rottweil (ots)

Bei einer Auseinandersetzung während eines Jugendfußballturniers in einer Doppelsporthalle in der Herrstraße sind ein Jugendlicher und ein Mann am Sonntagvormittag, gegen 11.30 Uhr, leicht verletzt worden. Aus zunächst einem Gerangel zwischen einer Rottweiler und einer Schramberger Mannschaft heraus geriet ein 42-Jähriger derart mit einem 16-jährigen Spieler auf der Tribüne aneinander, dass beide leichte Verletzungen davontrugen.

Die Polizei in Rottweil ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen der Auseinandersetzung sich unter der Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell