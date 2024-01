Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 462 (19.01.2024)

Schramberg (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Zimmern o.R. und des Polizeireviers Schramberg haben am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 462 zwischen Schramberg und Sulgen eine Verkehrskontrolle durchgeführt und insgesamt 40 Verstöße festgestellt. 11 Autofahrer hatten während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt, vier Erwachsener nahmen ein Kind mit, ohne dieses richtig zu sichern, zwei Autofahrer waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zwei hatten eine ungenügende Ladungssicherung, und ein Fahrer stand unter der Wirkung von Betäubungsmitteln. Bei vier Fahrzeugen stellten die Polizisten bauliche Mängel fest, was bei einem Auto sogar zu einer sofortigen Stilllegung führte. Auch im Bereich des gewerblichen Güter- und Personentransports mussten die Beamten sechs Fahrzeugführer anzeigen.

Die Vielzahl der Verstöße zeigt, dass Verkehrsüberwachungsmaßnahmen nötig sind, um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle so sicher wie möglich zu machen. Die Polizei führt solche Kontrollen nicht durch, um zu ärgern oder "Kasse" zu machen. Die Kontrollen dienen dem Schutz aller.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell