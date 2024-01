POL-KN: (Eigeltingen/ Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung der Alemannenstraße auf die Sankt-Margareten-Straße (19.01.2024)

Singen (ots) - Rund 15.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Samstagmorgen, gegen 7 Uhr, auf der Bohlstraße passiert ist. Ein 39-Jahriger war mit einem Audi auf der Bohlstraße von Überlingen am Ried herkommend in Richtung Ortsausgang unterwegs. Auf Höhe Hausnummer 20 kollidierte der Mann mit einem am rechten Straßenrand geparkten Seat. Der ...

