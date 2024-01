Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Betrunkene Autofahrerin baut Unfall- rund 16.000 Euro Blechschaden (19.01.2024)

Singen

Bei einem Unfall ist am Freitag gegen 18.30 Uhr auf der Rielasinger Straße ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro entstanden. Eine 47-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr auf der Rielasinger Straße. Hierbei kam die Frau zu weit nach rechts und streifte einen am rechten Straßenrand geparkten Toyota. In der Folge wird dieser gegen einen davorstehenden Dacia geschoben, gegen den die Mercedes-Fahrerin ebenfalls noch seitlich prallte. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass die 47-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,7 Promille bestätigte. Die Autofahrerin musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben

