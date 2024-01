BPOLI-OG: Festnahme an der Kehler Europabrücke

Neuried/Altenheim (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern Abend einen verbotenen Gegenstand am Grenzübergang in Neuried/Altenheim sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 54-jährigen französischen Staatsangehörigen,wurde in dessen Fahrzeug im Seitenfach der Fahrerseite ein Schlagstock aufgefunden. Dieser wurde sichergestellt. Nach Abschluss der ...

