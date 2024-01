BPOLI-OG: Widerstand geleistet

Offenburg (ots) - Ein algerischer Staatsangehöriger befindet sich nach der Kontrolle durch die Bundespolizei gestern am Bahnhof Offenburg und anschließender richterlicher Vorführung in Untersuchungshaft. Er wurde wegen Diebstahl gesucht. Da er zusätzlich eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich hatte, muss er mit einer Anzeige rechnen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-103 E-Mail: ...

