Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen durch die Bundespolizei

Kehl/Baden-Baden (ots)

Am 6. Januar wurde ein tunesischer Staatsangehöriger durch Beamte der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit am Bahnhof Kehl aufgrund eines Haftbefehls wegen Diebstahls festgenommen. Hierbei leistete der 22-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, bespuckte und beleidigte diese. Ihn erwartetet diesbezüglich eine Anzeige. De er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 20 Tage ins Gefängnis.

Eine Haftstrafe abwenden konnte hingegen ein französischer Staatsangehöriger, der gestern an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl kontrolliert wurde. Er wurde wegen Erschleichen von Leistungen per Haftbefehl gesucht.

Bei einer Kontrolle am Autobahnrasthof Baden-Baden gelang die Festnahme eines türkischen Staatsangehörigen, der wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht wurde. Er konnte durch die Bezahlung der Geldstrafe eine 70-tägige Haftstrafe abwenden.

