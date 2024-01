Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme Bahnhof Kehl

Kehl (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde ein somalischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 26-Jährige wurde per Haftbefehl wegen Unterschlagung gesucht. Zudem konnte er sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen, aufgrund dessen besteht der Verdacht der unerlaubten Einreise. Das Ausländeramt wird die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernehmen, nachdem er seine 40-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt verbüßt hat.

