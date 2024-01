Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr/Bundespolizei ermittelt

Ringsheim (ots)

Bislang Unbekannte haben am Bahnhof Ringsheim,im Bereich einer dortigen Brücke einen Einkaufswagen in die Gleise der Rheintalbahn geworfen. Dieser wurde in der vergangenen Nacht (04.01) gegen 01:00 Uhr von einem Güterzug überfahren. Hierbei wurde das Schienenfahrzeug leicht beschädigt. Um auszuschließen, dass es sich um einen Personenunfall handelt, wurde die Strecke in diesem Bereich gesperrt und nach einer Absuche wieder frei gegeben. Hierdurch entstanden Zugverspätungen. Derzeit liegen zum Tatzeitpunkt wie auch zu möglicher Täterschaft keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizeiinspektion Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 0781/9190-0.

