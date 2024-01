BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Offenburg

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am heutigen Vormittag am Bahnhof Kehl einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der polnische Staatsangehörige wurde aufgrund eines nationalen Haftbefehls wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht. Da der 54-Jährige die Geldstrafe bezahlte, konnte er eine 50-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana ...

