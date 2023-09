POL-IGB: Fahrt unter Drogenrausch in St. Ingbert gestoppt

St. Ingbert (ots) - Am 25.09.2023 kam es gegen 14:38 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Oststraße und dem Parkplatz am Obi Markt in 66386 St. Ingbert. Ein Unfallzeuge konnte beobachten, wie ein Smart, welcher an der dortigen Ampel nach links abbog und ein schwarzer Ford Fiesta, welcher nach rechts abbog, kollidierten. Der Smart hielt zunächst an der ...

mehr