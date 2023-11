POL-EL: Nordhorn - Mercedes beschädigt

Lingen (ots) - Zwischen Freitag und Montag sind bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer an der Straße Zur Kiesgrube in Lingen eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in den Container. Die Täter entwendeten eine Kaffeekasse. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 310 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung ...

