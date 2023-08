Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Freiberg am Neckar: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, kam es am Freitag gegen 23:00 Uhr auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord. Der 39-Jährige Fahrer eines Audi befuhr die rechte Spur der dreispurigen Autobahn. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und dem einhaltenden starken Regen kam der Fahrer ins Schleudern, kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke, wurde folglich nach links abgeleitet und kollidierte dort mit der Betonleitwand. Daraufhin blieb das Fahrzeug quer auf der Fahrbahn stehen. Ersthelfer, hierunter eine 51-Jährige Dame mit ihrem VW, kümmerten sich um den Fahrer des Audis und stellten auf dem Seitenstreifen zwei Warndreiecke auf. Auch ihr Fahrzeug stand absichernd auf dem Standstreifen. Ein weiterer Fahrer eines BMW, 46 Jahre, der die linke Spur befuhr, erkannte den querstehenden Audi zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Durch die Kollision mit dem Audi wurde der BMW nach rechts abgewiesen und kollidierte mit dem VW Touareg welcher zur Absicherung auf dem Seitenstreifen abgestellt wurde. Am Audi entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit. Am BMW entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro und am VW Touareg 2.000 Euro. Außerdem wurden durch die Kollision des Audi mit der Schutzplanke zwei Elemente der Schutzplanken beschädigt, somit entstand hier ein Sachschaden von ca. 1.660,- Euro. Der Fahrer des Audi wurde leichtverletzt ins Krankenhaus Ludwigsburg verbracht. Der Fahrer des BMW wurde an der Unfallörtlichkeit ambulant behandelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell