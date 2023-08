Ludwigsburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in Leonberg an einer Baustelle in der Stuttgarter Straße einen Baucontainer auf und entwendeten ein Lasermessgerät im Wert von 25.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07152 605-0 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-8777 E-Mail: ...

