Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, A5 - Unfallverursacher verschwunden

Sinzheim, A5 (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Bühl und Baden-Baden, auf Höhe des Rasthofes Bühl kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn. Gegen 21 Uhr befuhr ein Kleintransporter der Marke Ford die A5 in nördliche Fahrtrichtung auf dem mittleren Fahrstreifen. Wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit soll ein zweiter VW Passat dem Ford hinten aufgefahren sein. Hierdurch soll der Ford ins Schleudern und entgegen der Fahrtrichtung mit dem Heck gegen die Mittelleitplanke geprallt sein. Der Passat kam auf der Mittelspur zum Stehen. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Rasthof Bühl. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mithilfe des Polizeihubschraubers und der Polizeihundestaffel, konnte der unbekannte Fahrzeuglenker nicht gestellt werden. Die zwei Fahrzeuginsassinnen des Ford kamen mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. /je

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell