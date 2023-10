Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Trunkenheit am Steuer

Lahr (ots)

Durch den Hinweis einer aufmerksamen Zeugin wurde am Sonntagabend ein 33-jähriger Autofahrer festgestellt, welcher sich unter Alkoholeinfluss hinter das Steuer gesetzt hatte. Gegen 23 Uhr wurde der BMW in der Rheinstraße einer Kontrolle unterzogen und bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von circa anderthalb Promille gemessen. Auch die sich neben einem Kind im Fahrzeug befindliche Frau stand unter erheblichem Einfluss von Alkohol. Verärgert über die polizeiliche Maßnahme versuchte sie, die Beamten an ihrer Arbeit zu hindern. Im Laufe der Maßnahme widersetzte sich der Fahrzeuglenker ebenfalls den Anweisungen der Polizei, sprach Beleidigungen und Bedrohungen aus und griff die Beamten tätlich an. Der 33-Jährige sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung entgegen. Er wurde zur Blutentnahme mit auf das Polizeirevier genommen. /je

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell