Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim, K3737 - Kreisstraße nach schwerem Unfall gesperrt - Nachträglich verstorben

Bietigheim, K3737 (ots)

Der bei einem Unfall am 6. September auf der K3737 schwerverletzte 84-jährige Radfahrer ist am Freitagabend in einem Karlsruher Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben.

/wo

Nachtragsmeldung vom Mittwoch, 06.09.2023 17:35

Bietigheim, K3737 - Kreisstraße nach schwerem Unfall gesperrt

- Nachtragsmeldung

Bietigheim Die Sperrung der K3737 konnte nach Beendigung der Unfallaufnahme um 17:30 Uhr aufgehoben werden. Der 84-jährige Radfahrer erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Die 52 Jahre alte Fahrerin eines Nissan wurde nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall führt die Verkehrspolizei Baden-Baden.

/ BME

Ursprungsmeldung vom 06.09.2023, 16:52 Uhr:

Bietigheim, K3737 - Kreisstraße nach schwerem Unfall gesperrt

Die Kreisstraße 3737 ist aktuell nach einem schweren Unfall am Mittwochnachmittag zwischen Muggensturm und Bietigheim in beide Richtungen gesperrt. Ein schwerverletzter Fahrradfahrer ist hierbei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Pedelecfahrer gegen 15:40 Uhr von einem untergeordneten Wirtschaftsweg in die Kreisstraße ein und wurde dort von einer aus Richtung Muggensturm herannahenden Nissan-Lenkerin erfasst. Zur Unfallaufnahme der Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden ist auch eine Drohne für Luftaufnahmen im Einsatz.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell