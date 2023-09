Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Reifen zerstochen an Ford

Schwelm (ots)

Am 25.09.2023, gegen 22:35 Uhr, wurde ein geparkter Pkw in der Luisenstraße beschädigt. An dem Pkw der Marke Ford wurden auf der Beifahrerseite beide Reifen zerstochen. Laut Zeugenaussagen soll sich zur Tatzeit eine männliche Person auffällig am Fahrzeug aufgehalten haben.

Die augenscheinlich männlich Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- schlanke Figur - beiger Kapuzenpullover - schwarze Jacke

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-4000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell