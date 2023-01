LPI-EF: Daimler-Benz gestohlen

Erfurt (ots) - Mehrere Erfurter stellten am Mittwoch Beschädigungen an ihren Autos fest. In der Neuwerkstraße hatten über Nacht Unbekannte von einem Opel und einem Mercedes die Frontscheiben eingeschlagen. An der Lache hatten Diebe die Seitenscheibe eines Transporters beschädigt, um im Wageninneren nach Wertgegenständen zu suchen. Fündig wurden sie hier allerdings nicht. In der Moritzstraße beobachtete ein ...

mehr