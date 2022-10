Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in eine Gartenanlage

Meiningen (ots)

Am 08.10 2022 teilte gegen 00:55 Uhr eine Gartenpächterin telefonisch bei der Polizeiinspektion mit, dass aus ihrem Garten in Meiningen im Maßfelder Weg durch einen unbekannten Täter Bierkästen entwendet wurden. Der Täter solle sich wohl noch in der Nähe befinden. Durch unverzüglich eingesetzte Beamte konnte der Täter in einer benachbarten Gartenlaube, in welche er eingestiegen war, samt dem Diebesgut festgestellt werden. Zu dem wurden noch andere entwendete Gegenstände aufgefunden, welche wiederum aus einer weiteren Gartenlaube stammten. Dieses Diebesgut, ein Fernseher, ein DVD-Player sowie Spirituosen, konnten an den Laubenbesitzer zurückgegeben werden. Der amtsbekannte Meininger wurde anschließend des Platzes verwiesen und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

