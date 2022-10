LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen

Suhl (ots) - Donnerstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein in der Kirchgasse in Suhl geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Zuvor befuhr eine 67-Jährige mit ihrem VW die betreffende Straße und bog nachfolgend nach rechts ab. Hierbei streifte sie das bislang unbekannte Fahrzeug. Am Wagen der Seniorin entstand geringer Sachschaden. Die Fahrerin informierte die Polizei über den Unfall, konnte jedoch keine ...

mehr