Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fehlverhalten mit Folgen

Themar (ots)

Am Freitagabend wollte ein 27-jähriger, sichtlich alkoholisierter, Mann trotz mehrfacher Aufforderung einen Bus in Themar nicht verlassen. Die Aufforderungen des Busfahrers ignorierend, legte er sich auf den Sitzen zum Schalfen nieder, bis die herbeigerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen. Trotz wiederholter Aufforderung durch die Beamten, wollte der Mann den Bus nach wie vor nicht verlassen. Die Beamten sprachen dem Herrn einen Platzverweis aus und versuchten nun mit Nachdruck den nicht mehr erwünschten Fahrgast zum Verlassen des Busses zu bewegen. Als dieser nun anfing sich körperlich gegen die Maßnahme zu wehren, wurde die Person kurzerhand durch die Beamten gefesselt und zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Bei der Dursuchung der Person fanden die Beamten in den getragenen Sachen noch Drogen. Dem jungen Mann stehen nun gleich mehrere Anzeigen ins Haus.

