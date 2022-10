LPI-SHL: Zu schnell unterwegs?

Goßmannsrod (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Mittwoch, 16:15 Uhr, bis Donnerstag, 06:50 Uhr, die Seitenscheibe eines in der Brünner Straße in Goßmannsrod abgestellten Radladers ein und verursachten somit einen Sachschaden von ca. 300 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht vor. Zeugen können sich telefonisch an die Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) wenden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

