Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei sucht Geschädigten nach Unfall

Suhl (ots)

Donnerstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein in der Kirchgasse in Suhl geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Zuvor befuhr eine 67-Jährige mit ihrem VW die betreffende Straße und bog nachfolgend nach rechts ab. Hierbei streifte sie das bislang unbekannte Fahrzeug. Am Wagen der Seniorin entstand geringer Sachschaden. Die Fahrerin informierte die Polizei über den Unfall, konnte jedoch keine Hinweise auf das beschädigte Fahrzeug geben. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun den Fahrzeugeigentümer, der zum Zeitpunkt des Unfalls seinen Wagen am Unfallort geparkt hatte und nachfolgend Beschädigungen an diesem feststellte. Bitte melden Sie sich telefonisch bei der Suhler Polizei (03681 369-0).

