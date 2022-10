Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgefahren und weggefahren

Suhl (ots)

In der Suhler Rimbachstraße Höhe Nr. 28 wurde ein ordnungsgemäß geparkter VW Caddy durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der VW war vom 06.10.2022, 17.00 Uhr bis 07.10.2022, 13.00 Uhr hier geparkt. Als der Fahrzeugführer an dieses zurückkehrte, stellte er den abgefahrenen Seitenspiegel an seinem Fahrzeug fest. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell