POL-EN: Hattingen: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person-Pkw überschlägt sich mehrfach

Hattingen (ots)

Am 25.09.2023, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Straße Wodantal zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, eine Person davon wurde schwer verletzt. Eine 28-jährige Bochumerin befuhr mit ihrem Pkw der Marke Hyundai die Straße Wodantal in Fahrtrichtung Velbert. An der Schulenberger Straße beabsichtigte sie nach rechts abzubiegen. Nachdem sie jedoch feststellte, dass die Straße gesperrt war, betätigte sie den Blinker nach links, um in die Straße Raffenberg abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt führte ein 31-jähriger Velberter mit seinem BMW ein Überholmanöver auf der Straße Wodantal durch. Auch er fuhr in Fahrtrichtung Velbert. Die Bochumerin bog nach links ab und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der BMW mehrfach. Der Hyundai wurde im Front und Seitenbereich beschädigt. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Der Velberter wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Bochumerin erlitt leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 31-jährige Verlberter seinen BMW unter Drogeneinfluss geführt hat. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen.

