POL-OG: Sasbachwalden - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bietigheim, K3737 (ots) - Der bei einem Unfall am 6. September auf der K3737 schwerverletzte 84-jährige Radfahrer ist am Freitagabend in einem Karlsruher Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben. /wo Nachtragsmeldung vom Mittwoch, 06.09.2023 17:35 Bietigheim, K3737 - Kreisstraße nach schwerem Unfall gesperrt - ...

mehr