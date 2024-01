BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter fest

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern am Bahnhof in Kehl einen 29-Jährigen festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Zusätzlich wurde er von mehreren Staatsanwaltschaften wegen Diebstahlsdelikten per Aufenthaltsermittlungen gesucht. Die fällige Geldstrafe konnte ein Bekannter bezahlen und somit eine 30-tägige Haftstrafe abwenden. ...

