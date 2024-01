Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern am Bahnhof in Kehl einen 27-Jährigen festgenommen. Gegen den afghanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Zusätzlich wurden bei ihm eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden, welche sichergestellt wurden. Hierfür erhält er eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 15 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell