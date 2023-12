Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Ludwigslust-Parchim (ots)

Der Polizei sind seit den Abendstunden des 22.12.2023 insgesamt neun Verkehrsunfälle gemeldet worden, bei denen die Geschwindigkeit der Fahrzeugführerinnen und -führer offenbar nicht den herrschenden Witterungsverhältnissen angepasst war. In den überwiegenden Fällen blieb es bei hohen Sachschäden. So geriet etwa ein, aus der Region stammender, 46-jähriger Fahrzeugführer am Freitagabend mit seinem PKW Audi auf der L08 zwischen Milow und Grabow von der mit Schnee bedeckten und teilweise gefrorenen Fahrbahn ab und rutschte in einen Straßengraben. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt Hingegen musste der 59-jährige Fahrer eines Transporters auf der L05 bei Vellahn durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Mann, der aus der Region Zarrentin stammt, wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Transporter kam zuvor bei winterglatter Fahrbahn von der Straße ab und kollidierte in weiterer Folge mit einem Baum. Auch ein 23-jähriger Mann aus Hamburg musste am Samstagvormittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden, nachdem er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Audi auf der A14 auf Höhe von Ludwigslust nach rechts von der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn abkam. An PKW und Baulast entstand hierbei ein Schaden von ca. 110.000 Euro. Der bei allen neun Unfällen entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf über 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang alle Verkehrsteilnehmer, die gefahrenen Geschwindigkeiten den herrschenden Fahrbahn-und Witterungsverhältnissen anzupassen. Verfasser: Sebastian Jedro, Polizeioberkommissar Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock verantwortlich: Madeleine Haker, Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Dezernat 1, Einsatzleitstelle Rostock Straße der Demokratie 1 18196 Waldeck Tel.: +49 38208 888-2110

