POL-HRO: Schornstein des Güstrower Schlosses verursacht Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Schwerin (ots) - Am Morgen des 22.12.2023 erhielt die Polizei um 02:18 Uhr Kenntnis, dass soeben in der Plöner Straße in Schwerin ein Zigarettenautomat gesprengt wurde. Anwohner konnten noch beobachten, wie sich mehrere Täter anschließend an diesem zu schaffen machten. Als die Polizeikräfte vor Ort eintrafen, hatten sich diese bereits in unbekannte Richtung abgesetzt. Die umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung ...

