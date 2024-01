POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Ford-Fahrer zu schnell unterwegs - Mit 127 km/h im 80er-Bereich erwischt (21.01.2024)

Radolfzell (ots) - Am Freitag, im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, ist es in der auf dem Parkplätz in der Nähe des Jahrhundertbaus in der Markthallenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Ein unbekannter Täter fügte dem abgestellten grauen Mercedes mehrere Kratzer zu und verursachte ...

mehr