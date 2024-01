Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr Konstanz) Fehler beim Überholen- über 17.000 Euro Sachschaden - Zeugenaufruf (16.01.2024)

Allensbach (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag hat sich ein Verkehrsunfall mit über 17.000 Euro Sachschaden auf der Landesstraße 220 zwischen Langenrain und Dettingen ereignet. Ein 29-jähriger Fahrer eines Opel Astra war gegen 08.45 Uhr in Richtung Dettingen unterwegs und fuhr hinter einem weißen Auto. In einer Senke, kurz vor der Einfahrt Waldfriedhof, setzte der junge Mann zum Überholen an und scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Hierbei beachtete er nicht den rückwärtigen Verkehr und übersah den Audi eines 25-jährigen Mannes, der bereits auf dieser Fahrspur sich befand, um ebenfalls zu Überholen. Trotz Einleitung einer Notbremsung konnte der 25-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr auf das Heck des Opels auf. Der Opelfahrer beendete seinen Überholvorgang und hielt dann an. Der Fahrer des weißen Autos hielt beim Opel an und erkundigte sich nach dem Befinden des 29-Jährigen. Anschließend setzte der Fahrer des weißen Autos, bei dem eine männliche Person mitfuhr, seine Fahrt fort. Laut Angaben des Opel-Fahrers dürfte es sich um einen weißen Caddy mit KN-Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere die zwei Männer in dem weißen Fahrzeug, sich unter Tel. 07533 99700-0, beim Polizeiposten Allensbach, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell