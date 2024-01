Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Autofahrer nimmt Ausfahrt zu schnell und gerät ins Schleudern (20.01.2024)

Allensbach (ots)

Ein Autofahrer ist am Samstag, gegen 10 Uhr, auf der Kreisstraße 6170, zwischen Allensbach und Markelfingen, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, bei der Ausfahrt eines Kreisverkehrs ins Schleudern geraten. Der von der Bundesstraße 33 kommende 38-jährige Mann fuhr in den Kreisverkehr und wollte in Richtung Markelfingen ausfahren. Hierbei kam er mit seinem BMW ins Schleudern, prallte in die Schutzplanke und blieb schließlich entgegengesetzt der Fahrbahn stehen. Um den nicht mehr fahrbereiten BMW kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße in Richtung Markelfingen zeitweise gesperrt und der Verkehr polizeilich geregelt werden. Bei dem Unfall entstand an dem Auto und an der Schutzplanke ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

