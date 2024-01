Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/ Lkr. Rottweil) Junger Autofahrer kommt von der Straße ab- Totalschaden (21.01.2024)

Hardt (ots)

Zu schnell unterwegs war ein Autofahrer, der am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 177 zwischen Nägelesee und Hardt verunglückt ist. Ein 16-Jähriger war auf der L 177 von Hardt herkommend in Richtung Königsfeld unterwegs und verlor im Bereich der Schlossmühlenkurve die Kontrolle über sein Mopedauto der Marke Aixam. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einem neben der Straße befindlichem Geländer. Der Jugendliche blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Mopedauto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

