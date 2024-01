Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Buchenberg, K 5723) Nach medizinischem Notfall mit einem BMW in Buchenberg gegen Gebäudefassade gefahren - über 100.000 Euro Schaden

Königsfeld im Schwarzwald, Buchenberg, K 5723 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall nach einem medizinischen Notfall eines 60-jährigen BMW-Fahrers ist es am Sonntagnachmittag in Buchenberg gekommen. Gegen 14 Uhr fuhr der 60-Jährige zusammen mit seiner 55-jährigen Ehefrau in einem 1er BMW auf der Kreisstraße 5723 von Peterzell / St. Georgen in Richtung Königsfeld im Schwarzwald. Beim Durchfahren der Ortschaft Buchenberg verlor der 60-Jährige das Bewusstsein und drückte dabei das Gaspedal des Wagens nach unten. In der Folge kam der ungesteuerte BMW von der Fahrbahn ab, überfuhr einen kleinen Baum und prallte gegen die Hausfassade und einen angebauten Holzschuppen eines Mehrfamilienhauses in der Straße Dörfle. Bei der Kollision stürzte ein Teil der Gebäudewand in eine angrenzende Garage. Nach erster Einschätzung entstand an dem BMW Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro; der am Gebäude dürfte bei über 100.000 Euro liegen. Mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte brachten die beim Unfall leicht verletzt Beifahrerin und den 60-Jährigen, der sich ebenfalls leichte Verletzungen zugezogen haben dürfte, aber auch wegen dessen vorangegangenen Bewusstlosigkeit zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr der Abteilungen Buchenberg und Königsfeld mit zwei Fahrzeugen und 13 Mann sowie das technische Hilfswerk mit zwei Fahrzeugen und mehreren Kräften bei dem Unfall eingesetzt. Die Feuerwehr und das THW sicherten das Wohnhaus im Laufe des Sonntagnachmittags bis in den Abend hinein mit mehreren Stützträgern und prüften die Statik. Erst nach der Sicherung des Gebäudes und der entsprechenden Freigabe konnte ein beauftragter Abschleppdienst den im Gebäude verkeilten BMW bergen und abtransportieren.

