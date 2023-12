Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruchsdiebstahl

Lahnstein (ots)

Am 07.12.2023, gegen 20 Uhr, kam es in der Straße "Am Lichterkopf" in Lahnstein zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben zwei männliche Täter das Grundstück des tangierten Wohnhauses über den rückwärtigen Bereich / über den mittels Maschendrahtzaun umfriedeten Garten betreten. Die Täter hebelten infolge am Wohnhaus eine Balkontür auf und entwendeten u.a. Schmuck. Die Täter konnten noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei vom Tatort flüchten, eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Hinweise zur Tat, insbesondere zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen zum o.g. Tatzeitpunkt im Bereich der Straße "Am Lichterkopf", bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130.

