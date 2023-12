Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht im Sayntal

Bendorf (ots)

Am Freitagabend, den 08.12.2023, gegen 21:00 Uhr kam es auf der B413 im Sayntal kurz hinter dem Sportplatz Bendorf zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Der Geschädigte befuhr die B413, als ihm in einer Rechtskurve ein blauer Opel Astra auf seiner Fahrspur entgegenkam. Beide Fahrzeuge stießen mit der Seite zusammen. Im Anschluss entfernte sich der Opel unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund Angaben des Geschädigten kamen mehrere Fahrzeuge an der Unfallörtlichkeit vorbei. Zeugen die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion in Bendorf.

