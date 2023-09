Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Borsum - Unfälle durch Vorfahrtsverstöße mit leichtem Personenschaden und hohem Matrialschaden

Hildesheim (ots)

Borsum, Langestr. und Paul-Gerhardt-Str.(al) Am Montag, den 25.09.23, ereignen sich im Harsumer Ortsteil Borsum innerhalb einer halben Stunde gleich zwei nicht in Zusammenhang stehende Unfälle aufgrund Vorfahrtsverstößen. Gegen 14:30 Uhr fährt eine 74-jährige aus Wesseln mit ihrem Mercedes aus Hönnersum kommend über Im Winkel zur Lange Str. heran. Als sie hier nach links auf die Kreisstraße einbiegt, übersieht sie die von rechtskommende, vorfahrtsberechtigte, 36-jährige SUV-Fahrerin aus Hüddessum. Es kommt zum Zusammenstoß der Pkw, bei dem sich beide Beteiligten leicht verletzen und an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Gesamtschaden von 37.500 EUR entsteht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem SUV handelt es sich um ein erst einen Monat altes Elektrofahrzeug. Gegen 15:00 Uhr möchte noch ein 47-jähriger aus Hildesheim von der Straße Im Sloge geradeaus über die Paul-Gerhardt-Str. in die Edith-Stein-Straße fahren. Hier übersieht er die auf der Paul-Gerhardt-Str. in Richtung Ortsausgang fahrende, vorfahrtsberechtigte, 24-jährige aus Harsum mit ihrem Audi. Bei der Kollision der Fahrzeuge, die anschließend nicht mehr fahrbereit sind, werden beide Fahrzeugführende leicht verletzt und es entsteht an jedem Pkw ein Schaden von geschätzten 5000 EUR. Alle vier Beteiligte erleiden zumindest Prellungen und werden mit Rettungswagen zur weiteren Diagnostik und ggf. Überwachung in Hildesheimer Krankenhäuser transportiert. Die zum Teil erheblich beschädigten beteiligten Pkw werden von Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Während der Unfallaufnahme musste die Lange Str. kurzzeitig gesperrt werden, ohne dass es zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam.

