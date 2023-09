POL-HI: Kupferkabel von Firmengelände entwendet

Hildesheim (ots) - (bru)Am Samstag, dem 23.09.2023, dringen bislang unbekannte Täter vermutlich gegen 20.40 Uhr in Banteln in der Kirchstraße in ein Wohnhaus ein, indem sie eine Glasscheibe der Haustür einschlagen. Die Täter durchsuchen in dem Haus diverse Räumlichkeiten und werden dann offensichtlich durch die nach Hause kommenden Hausbewohner bei der weiteren Tatausführung gestört, so dass sie das Objekt wieder ...

mehr