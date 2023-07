LPI-SHL: Geschädigter nach Parkplatzrempler hat sich gefunden

Schleusingen (ots) - Am Freitag, den 28.07.2023, um 10:30 Uhr stellte ein 38 Jähriger seinen VW Bus im Heinrich-Heine-Ring ab. Als er um 11:15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam hatten bislang unbekannte Täter den Lack auf der Fahrerseite mutwillig zerkratzt. Personen die in diesem Bereich zur angegebenen Zeit auffällige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. ...

mehr